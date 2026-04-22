«Китайцы» освежили вторичный рынок

Четверть китайских автомобилей на вторичном рынке стоит до 800 тыс. руб. За последний год доля брендов из КНР превысила 5%, сообщают аналитики «Авто.ру». Средний возраст таких машин не превышает пяти лет, тогда как у остальных иномарок —13 лет. В лидерах спроса: Haval, Geely и Chery со средней стоимостью машин от 1,7 млн руб. до 3,5 млн руб.

Машины европейских, корейских, американских и японских брендов с небольшим пробегом, ввезенные альтернативными маршрутами, стоят заметно дороже, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«Российский рынок в последние годы почти не обновляется ничем, кроме китайских автомобилей, поэтому у покупателей на вторичном рынке выбор ограничен. Те, кто хочет более свежую машину, чаще выбирают китайские модели. Остальные ищут автомобили, ввезенные неофициально, или более возрастные варианты с нужными характеристиками.

При этом китайские автомобили по-разному ведут себя на вторичном рынке. Некоторые зарекомендовали себя как относительно надежные и ликвидные, другие могут стать неликвидом — прежде всего это касается брендов, которые уже ушли с рынка или могут уйти и не имеют локализованных аналогов.

Количество китайских автомобилей будет расти вслед за первичным рынком. Постепенно меняется и отношение потребителей: если раньше к ним относились скептически, то со временем восприятие становится более позитивным».

Китайские машины меняют владельца в основном на пробеге 70 тыс. км, говорят аналитики рынка. В целом по итогам марта продажи автомобилей с пробегом оживились. Год к году показатель увеличился на 6%, подсчитали в «Автостате». Среди причин роста “Ъ” выделяет валютные колебания и планы властей по изменению правил начисления утильсбора. Хотя нововведение в итоге отложили. В десятке наиболее востребованных машин по-прежнему остаются привычные бренды. Но все чаще в автосервисах можно встретить и китайские машины с большими пробегами, говорит руководитель «Fit Service "Павелецкая"» Александр Гоман:

«Сейчас существуют специальные программы и каталоги, поэтому даже для самых новых автомобилей удается находить запчасти — с этим, как правило, проблем нет. Если говорить о машинах, ввезенных альтернативными путями, включая гибриды и электрокары, то по электромобилям пока серьезных работ почти не требуется: в основном речь идет о замене технических жидкостей и редких обращениях по ходовой части. Исключение — Tesla, которая чаще заезжает в сервис из-за более широкого распространения и срока эксплуатации. В целом крупные замены, связанные с редукторами или системой охлаждения, пока встречаются редко — возможно, автомобили еще не прошли достаточный срок эксплуатации.

При этом общий цикл использования автомобиля не изменился: в среднем владельцы проезжают 10-20 тыс. км в год и регулярно обслуживаются. Отдельные бренды, такие как Chery и Omoda, достаточно часто встречаются в автосервисах».

За весь первый квартал года продажи машин с пробегом также увеличились более чем на 4,5%, сообщает «Автостат». Рост показывают все иномарки из топ-10. Проседают только показатели российской Lada. Хотя бренд все еще остается лидером рынка и занимает почти четверть всех продаж.

Юлия Савина