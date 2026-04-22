В Татарстане в первом квартале 2026 года аграрии получили 7,4 млрд руб. финансирования от «Россельхозбанка». По этому показателю регион занял второе место в Приволжском федеральном округе, сообщила пресс-служба банка.

За три месяца аграрии Татарстана привлекли 7,4 млрд рублей кредитов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Лидером по привлеченным средствам стала Пензенская область (9,5 млрд руб.). За Татарстаном следуют Самарская область (6,4 млрд руб.), Башкортостан (6,1 млрд руб.) и Мордовия (4,6 млрд руб.).

В целом в ПФО объем привлеченных средств составил 52,8 млрд руб. Около 30,3 млрд руб. из этой суммы пришлось на льготные программы.

73% финансирования — 38,5 млрд руб. — направили на сезонные полевые работы, включая закупку семян, удобрений, топлива и подготовку техники. Малый и средний бизнес привлек 13,4 млрд руб., что составляет около четверти общего объема кредитования.

Анна Кайдалова