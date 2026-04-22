39% соискателей в Татарстане считают связи важным фактором трудоустройства

В Татарстане важным фактором для успешного трудоустройства 39% опрошенных назвали наличие связей, но реально рассчитывать на них могут только 6%. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.

Также отмечается, что 56% соискателей считают свой опыт достаточным для трудоустройства, однако лишь 10% заявили, что умеют эффективно презентовать его работодателю.

Сильными сторонами татарстанцы чаще всего называют дисциплину и ответственность (74%), а также готовность к обучению (70%). На важность классического образования при поиске работы указал лишь 21% опрошенных.

Анна Кайдалова