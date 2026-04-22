В майские праздники в Тюменской области усилят меры безопасности

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание региональной Антитеррористической комиссии, где обозначил обеспечение безопасности в период майских праздников как приоритетную задачу для всех органов власти и правоохранительных структур, сообщили в информационном центре правительства региона.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Текущая оперативная обстановка в регионе стабильна и находится под контролем. В праздничные дни сотрудники МВД, Росгвардии и МЧС будут работать в усиленном режиме. Особое внимание уделят местам скопления людей и потенциально опасным объектам. Для подготовки к праздникам планируется проведение дополнительных профилактических мероприятий.

Кроме того, комиссия рассмотрела вопрос о введении дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Ирина Пичурина