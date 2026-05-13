Шесть принципов состоятельных российских инвесторов

За последние годы на российском инвестиционном рынке произошел ряд изменений. Капитал, который раньше свободно перемещался между странами и юрисдикциями, в значительной степени остался внутри России и сформировал новую структуру спроса. В центре этих перемен оказались хайнеты. О том, как изменились их инвестиционные предпочтения и чему можно у них научиться, рассказывает исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Саратове Роман Неретин.



Хайнеты (High Net Worth Individuals) — это владельцы крупного капитала, чьи активы оцениваются в сумму от 1 млн долларов. По оценкам международных исследовательских компаний, в России сегодня более 400 тысяч таких инвесторов. Их влияние на российский фондовый рынок можно обозначить как масштабное.

Физические лица в целом занимают большую долю в структуре участников торгов в России. По итогам 2025 года число частных инвесторов достигло 40,1 млн человек, а их доля в объеме торгов акциями составила 70,7%. Существенную часть этого объема формируют именно состоятельные инвесторы. Но дело не только в размере капитала — они задают характер поведения на рынке.

Что в портфеле у хайнета

До 2022 года портфель состоятельного российского инвестора выглядел довольно однообразно. Основная часть средств (свыше 80%) была сосредоточена в валютных облигациях, главным образом номинированных в долларах. Остальная доля приходилась на акции и структурные продукты. Такой подход решал одну ключевую задачу — сохранение капитала при минимальной волатильности.

Однако сейчас эта модель перестала работать. Доллар утратил статус базовой валюты портфеля, а отношение к рублевым инструментам заметно изменилось. Хайнеты перестали рассматривать их как временную меру и начали воспринимать как полноценный источник доходности. В результате консервативная стратегия уступила место более сбалансированной: в портфелях выросла доля акций, появились альтернативные и венчурные активы, а также инвестиции в недвижимость.

Следить за трендами и изменениями в портфелях хайнетов помогает Навигатор благосостояния — ежеквартальный аналитический инструмент, основанный на обезличенных данных состоятельных инвесторов. Поскольку именно хайнеты часто принимают более взвешенные решения и готовы действовать против общего настроения, их поведение становится важным индикатором для рынка. Поэтому Навигатор благосостояния позволяет точнее понимать настроения инвесторов, формирующих долгосрочный спрос.

Конец 2025 года инвесторы встретили на фоне замедления цикла снижения ключевой ставки и сохраняющейся внешней неопределенности. В этих условиях портфели хайнетов оставались сдержанными по уровню риска. Наибольшую долю занимали облигации — около 43%. Объем денежных средств увеличился до 38%, что отражало ожидания более длительного периода высоких ставок. Акции составляли порядка 10% портфеля и были сосредоточены в секторах, ориентированных на внутренний рынок: IT, потребительском и финансовом. Интерес к сырьевым и нефтегазовым компаниям оставался ограниченным на фоне санкционных рисков и крепкого рубля. Альтернативные инвестиции и товарные активы составили 8% и 2% соответственно.

Главный вывод последних лет в том, что прежние «безопасные» решения больше не гарантируют сохранности капитала. Теперь устойчивость портфеля определяется не привычными валютными инструментами, а качественной диверсификацией.

Уроки для каждого

По сути, хайнеты не так уж сильно отличаются от остальных инвесторов. Они также испытывают эмоции и реагируют на новости и события в мире. Разница в том, что у них больше дисциплины, опыта и меньше зависимости от информационного шума. Вот несколько принципов, которые может использовать любой инвестор.

Первое, что отличает состоятельных инвесторов, — это понимание допустимого уровня риска. Современное медиапространство создает иллюзию, что инвестор должен постоянно действовать: покупать, продавать, перекладываться. Новостные ленты подталкивают к импульсивным решениям. На практике же успешные инвестиции строятся на заранее определенной стратегии, а не на реакции на каждый заголовок.

Второй важный момент — горизонт инвестирования. Хайнеты воспринимают фондовый рынок как инструмент долгосрочной работы с капиталом и используют для этого ту часть средств, которая не потребуется в ближайшее время. Короткий горизонт почти всегда усиливает стресс и приводит к ошибкам.

Отдельное внимание состоятельные инвесторы уделяют роли технологий. Рост интереса к искусственному интеллекту не означает отказа от профессиональной экспертизы. ИИ способен ускорять анализ и обрабатывать большие массивы данных, но он не заменяет человека с фундаментальными знаниями и опытом.

Кроме того, хайнеты хорошо понимают, что современный рынок движется не только на финансовых показателях компаний. Заявления регуляторов, политиков и крупных участников могут влиять на котировки сильнее, чем квартальная отчетность. Акции как класс активов в долгосрочной перспективе исторически опережают инфляцию и валюту, но этот эффект реализуется со временем. Мышление хайнетов строится вокруг циклов, а не отдельных новостных поводов.

Еще одна характерная черта — осторожное отношение к собственным успехам. Удачный вход в позицию не воспринимается как подтверждение инвестиционного мастерства. Хайнеты понимают, что рынок значительно сложнее, чем кажется после нескольких успешных сделок.

Наконец, для состоятельных инвесторов принципиально важно оставаться в рынке. Инвестирование для них — это не спекуляция. Исследование JP Morgan показывает, что инвестор, пропустивший всего десять лучших дней за двадцатилетний период, получил среднегодовую доходность 5,33% вместо 9,52% при стратегии «купи и держи». При этом предугадать эти «лучшие моменты» невозможно. Более того, значительная часть сильнейших дней на рынке приходится на период сразу после самых глубоких падений. Попытки выйти в кеш и переждать турбулентность чаще всего приводят не к сохранности капитала, а к упущенной прибыли.

В итоге успех хайнетов строится не на способности предсказывать будущее. Его основа — дисциплина и понимание простого принципа: доходность на фондовом рынке создается не точным таймингом, а временем, которое капитал проводит в выбранных инструментах. Именно это отличает инвестора, который последовательно накапливает капитал, от того, кто пытается угадать рыночный минимум и максимум, ориентируясь на каждую новость.