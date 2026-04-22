Застройщика обязали обеспечить дом качественной горячей водой в Нижнем Новгороде
ООО «Спецзастройщик "Стэком"» и домоуправляющую компанию ООО «Прима» обязали обеспечить дом по улице Сухопутной, 1 в Ленинском районе Нижнего Новгорода качественной горячей водой. С иском в Нижегородский райсуд вышло подразделение Роспотребнадзора, сообщили в Нижегородском областном суде.
Судебная экспертиза показала, что причиной некачественной воды стали нарушения при монтаже трубопроводов, допущенные застройщиком. Эти нарушения привели к коррозии и отложениям в трубах.
Суд обязал застройщика и ДУК в течение полугода после вступления решения в силу провести мероприятия для приведения показателей горячей воды в соответствие с требованиями СанПиН.
Решение в законную силу пока не вступило.