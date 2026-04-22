«На кону — ваши деньги и репутация»

В 2025 году Управление Федеральной антимонопольной службы России по Ставропольскому краю (УФАС) разоблачило медицинский картель из восьми участников, которые координировали участие в 90 аукционах, используя общую инфраструктуру и родственные связи, что принесло им свыше 109 млн руб. Борьба с картелями ведется и во многих других сферах. Ведущий специалист отдела по борьбе с картелями УФАС России по Ставрополью Игорь Темерханов рассказал «Ъ-Кавказ», как выявляются «сговоры без слов», а также о том, как его ведомство регулирует рекламный рынок, и какие риски чаще всего игнорируют предприниматели.



— Расскажите о мифах вокруг картелей — что говорят стереотипы и какая реальность на основе данных ФАС?

— Картели — тема противоречивая: с одной стороны, угроза конкуренции и монополизации, с другой — часто скрытая реальность бизнеса в отраслях. Но вокруг них множество мифов, которые не соответствуют фактам.

Первый миф: большинство дел о картелях — это ошибочное преследование бизнеса. Реальность обратная: в 2025 году ФАС возбудила 158 дел по антиконкурентным соглашениям и координации, из них 96 решений о нарушениях — статистика говорит о масштабной проблеме.

Второй миф: сговоры легко выявить и доказать. На деле они скрытые, ФАС работает с косвенными уликами — совпадение IP-адресов, одна заявка от разных фирм, аномалии вроде «тарана» с резким снижением цены или подозрительные переводы денег между участниками.

Третий миф: госзакупки защищены от картелей. Нет, до 90% сговоров — именно на торгах. Классика: «таран», где кто-то сбивает цену, чтобы другие ушли, выигрывает заранее выбранный; «подыгрыш» с видимостью борьбы, но одна фирма всегда побеждает; «карусель» по очереди; дележ тендеров по территориям или суммам. Цель одна — убрать реальную конкуренцию под видом честных торгов.

Такие схемы завышают цены, душат инновации, ограничивают выбор, блокируют новых игроков, подрывают доверие к рынку и бьют по бюджету. Ответственность жесткая — серьезнее, чем за другие антимонопольные нарушения. Современный эксперт должен расти: осваивать технологии, законодательство, международную практику и гибко реагировать на изменения. Картели адаптируются — и мы тоже.

— Как изменилась роль специалиста по борьбе с картелями за последние 5-10 лет? Какие новые навыки стали критически важными?

— За это время подход кардинально изменился. Главное — цифровая революция: внедряем ГИС «Антикартель», bigdata и ИИ для раннего выявления сговоров. Теперь специалисты должны уметь работать с огромными массивами данных, разбираться в цифровой аналитике и интерпретировать сигналы систем — это база.

Усилилось межведомственное взаимодействие: рабочие группы с силовиками, быстрый обмен информацией. Здесь нужны сильные коммуникативные навыки, умение координировать действия и адаптироваться на лету.

Внеплановые проверки без предупреждения требуют скорости и точности: оперативно собирать улики, грамотно оформлять документы, балансируя между эффективностью и строгим соблюдением закона.

Плюс международное сотрудничество: обмениваемся опытом, участвуем в конвенциях по трансграничным картелям. Значит, нужны иностранные языки, знание зарубежных систем и способность интегрировать глобальный опыт в практику. Роль эволюционировала от сыщика к техно-аналитику с дипломатическим уклоном.

— Можете ли вы привести пример картеля, расследование которого было для вас наиболее показательным?

— Один из ключевых эпизодов — раскрытие крупного антиконкурентного соглашения с участием ООО «Возрождение», ООО «Астрахань-Соль плюс» и восьми ИП. Суть в том, что эти компании отказались от реальной конкуренции на госзакупках, вводили в заблуждение других участников, чтобы гарантировать победу «своему» и срывать жирные контракты по завышенным ценам. С сентября 2019-го по март 2022-го заключили 10 контрактов на 125,5 млн рублей — масштабный ущерб бюджету.

Расследование было напряженным: комплексный подход, совместные проверки с силовиками, сбор улик в стрессе и с жестким соблюдением процедур. Это повседневная работа для наших специалистов по картелям — проверка квалификации на деле. В итоге собрали железные доказательства, возбудили дело по нарушению антимонопольного закона и доказали сговор.

Кейс показательный: огромный размах, криминальная основа, прямой удар по государственным интересам. Показывает, как недобросовестные бизнесмены манипулируют тендерами ради миллионов. Мы пресекли схему — и это сигнал всем: картели не спрячете.

— На какие первые сигналы в поведении компаний или в данных о рынке вы обращаете внимание, чтобы заподозрить картель?

— Мы опираемся на несколько базовых сигналов. Во-первых, резкие скачки цен — внезапный рост или падение, особенно если они синхронны у нескольких игроков. Во-вторых, согласованные действия конкурентов: отказ от тендеров или установка единой цены, что снижает конкуренцию в отрасли. В-третьих, необычное поведение — уход крупных фирм с рынка перед аукционами или намеренное проигрывание торгов. Наконец, признаки связи: общие адреса, телефоны, email или банковские реквизиты.

Эти индикаторы запускают углубленный анализ. Плюс мы мониторим публичный контент в соцсетях и мессенджерах. Если сигналы сочетаются, это основание для внеплановой выездной проверки и оценки антиконкурентного соглашения.

— Современные картели не заключают соглашений на бумаге. Какие методы и технологии вы используете для выявления и фиксации неявных сговоров (сговоров «без слов»)? Какую роль играет экономический анализ?

— Сегодня сговоры координируют неформально, через устные каналы, так что нужны комплексные аналитические инструменты. Центральное место занимает экономический анализ: экономисты применяют статистику и эконометрику, чтобы найти аномалии — резкие скачки цен, синхронные действия фирм или необычное поведение, которое не объяснить конкуренцией. Параллельное ценообразование, когда конкуренты одновременно ставят одинаковые цены, — классический сигнал.

Технические средства усиливают картину: мониторинг цифровых коммуникаций ловит подозрительные контакты, а машинное обучение выявляет паттерны поведения. Базы данных и аналитика собирают big data для поиска закономерностей. Наконец, правовая экспертиза оценивает доказательства по закону, а опросы сотрудников дают инсайды изнутри — но с осторожностью в интерпретации.

СПРАВКА. В Ставропольском крае УФАС выявила 7 картелей за 2022–2025 годы по ст. 11 ФЗ-135 «О защите конкуренции», с совокупной незаконной выручкой свыше 1,3 млрд руб. Во всех случаях возбуждали уголовные дела по ст. 178 УК или штрафы по ст. 14.32 КоАП. В 2022-м — три сговора с выручкой больше 1 млрд руб., три уголовных дела и штрафы на 141,4 млн руб. В 2023-м — два сговора на 330,8 млн руб., одно уголовное дело против трех участников, штрафы 198,15 млн руб. и два приговора. В 2024-м — сговор трех фирм по счетчикам электроэнергии, штрафы 9,2 млн руб. и уголовка. В 2025-м — еще один сговор с подтвержденным нарушением.

— Можете привести актуальную статистику по выявленным антиконкурентным соглашениям за последние три года?

— Государство жестко борется с картелями: усиливает законы, активизирует ФАС, вводит огромные штрафы — до 50% от цены контракта на каждого участника, независимо от победы в торгах. Если сговор из трех и более фирм, штрафы превышают стоимость контракта. Плюс уголовное дело по ст. 178 УК РФ — многие бизнесмены и чиновники даже не подозревают. Поэтому комплаенс обязателен: он минимизирует риски.

Практика жесткая: всегда уголовные дела или крупные штрафы. Высокая скрытность требует новых методов. Тренды — теснее взаимодействие ФАС с силовиками, больше уголовок для топов, фокус на ЖКХ, медицину и стройку.

В условиях рыночной экономики конкуренция выступает главным двигателем прогресса: она стимулирует инновации, сдерживает цены, повышает качество товаров и услуг. Однако этот механизм работает лишь при соблюдении ключевых принципов — свободы входа на рынок, равенства условий и недопустимости сговора. Именно поэтому борьба с картелями становится не эпизодической мерой, а стратегическим приоритетом государственной политики.

— Каково текущее количество возбужденных дел о нарушениях рекламного законодательства?

— В 2025 году мы активно взялись за рекламу: возбудили и рассмотрели 43 дела по признакам нарушений закона. Из них выдали 26 предписаний — это когда компании обязаны исправить нарушения. В 16 случаях факты подтвердились, но предписания не потребовались: бизнес сам добровольно все убрал, что мы приветствуем. Одно дело закрыли, потому что ФАС России уже разобралась с теми же фактами на федеральном уровне — избегаем дублирования.

Отдельно по административке: 41 дело, где вынесли 11 постановлений о штрафах на общую сумму 1,203 млн руб. Еще 30 случаев закончились предупреждениями — это мягкий сигнал для тех, кто впервые споткнулся, но с намеком на будущие санкции. В итоге бизнесу ясно: реклама должна быть честной, без обмана потребителей, и мы контролируем это строго. Для компаний это повод срочно проверить свои кампании — лучше комплаенс, чем штрафы.

— Надзор за рекламой финансовых услуг стал одним из приоритетов ставропольского УФАС. Какие типичные нарушения встречаются в этой сфере?

— Это одно из ключевых направлений: рынок финансовых услуг в Ставрополе и крае растет как на дрожжах — банки и компании дерутся за клиентов, наращивают бюджеты на маркетинг, и реклама этого сегмента уже один из крупнейших на рынке. Но с ростом приходят нарушения — они составляют значительную долю всех дел по рекламе и носят массовый, типичный характер.

Чаще всего — отсутствие полной информации в рекламе: обещают доход или низкие расходы, но не пишут про все условия, влияющие на итоговую сумму. Для потребкредитов и займов обязательно предупреждение «Оценивайте свои финансовые возможности и риски» — норма с 1 марта 2025-го, но его часто забывают. Без этого реклама вводит в заблуждение: клиент не видит рисков, принимает неверное решение и потом страдает.

Еще тренд: реклама от фирм без лицензий, аккредитации или членства в СРО. Это бьет по карману граждан, подрывает их финансовое положение. Чтобы остановить недобросовестных игроков, мы усилили межведомственное взаимодействие с Банком России — обмен информацией по ФЗ-38 «О рекламе», включая МФО, кредитные кооперативы и ломбарды. С Отделением Южного ГУ ЦБ по краю практика вышла на новый уровень: оперативно бьем по нарушениям. Итог — реальная защита прав тысяч потребителей финансовых услуг.

Для бизнеса сигнал ясен: проверяйте рекламу на полноту и лицензии, иначе штрафы и репутационные потери.

По данным Ставропольского УФАС за 2025–2026 годы, в рекламе преобладают нарушения в финансовых услугах (40,9%), общих требованиях (30,3%) и медуслугах (19,7%). Так, в марте 2026-го оштрафовали ООО «Альба» в Ставрополе за некорректную рекламу стоматологии. ФАС также подтвердила картели поставщиков медизделей на 340 млн руб. в Адыгее, Ставрополье и соседних регионах, подчеркивая роль ведомства в защите конкуренции на Кавказе.

— Говоря о финансах, стоить вспомнить и рекламу услуг по сопровождению банкротства граждан. Какие нарушения вы чаще всего видите здесь?

— Это одно из главных направлений: реклама таких услуг занимает огромный объем на рынке Ставропольского края, но она часто вводит людей в заблуждение. Компании позиционируют банкротство как легкий способ списать долги без последствий — обещают «спасение долгов и сохранность имущества», «100% гарантия», «100% безопасность» или «99% дел выиграны».

Но это не так: Федеральный закон №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не дает таких гарантий, списание долгов возможно только после расчетов с кредиторами, а процедура полна рисков.

Типичные нарушения — отсутствие полной информации. Реклама не упоминает последствия: запрет на выезд за границу, ограничения на открытие счетов и вкладов, запрет занимать руководящие должности в компаниях. Плюс не пишут про расходы — вознаграждение арбитражного управляющего, госпошлины, публикации в реестре банкротств и другие траты. Без этого клиент думает, что можно брать кредиты и не отдавать, не понимая нюансов: механизм сложный, долгий, с обязательным учетом имущества и обязательств.

Такая реклама искажает суть услуги — создает ложное впечатление легкости, побуждает к необдуманным шагам. Потребитель должен знать и плюсы, и минусы заранее, чтобы оценить риски и целесообразность. Мы защищаем людей: требуем полной прозрачности, ведь отсутствие существенной информации — прямое нарушение закона о рекламе. Итог нашей работы — надежная защита прав тысяч граждан, чтобы они не попали в еще большие проблемы из-за недобросовестной рекламы.

— Еще одна болезненная сфера — реклама алкогольной продукции. Как с ней обстоят дела в регионе?

— Вопросы здоровья нации сейчас в приоритете, поэтому мы держим под особым контролем рекламу алкогольной продукции. Выявили и пресекли множество нарушений требований к такой рекламе — она не просто продвигает товар, а может вредить обществу, особенно молодежи и уязвимым группам.

Самые частые проблемы: отсутствие обязательного предупреждения о вреде употребления алкоголя. Плюс прямой запрет на размещение в печатных изданиях, на крышах зданий, внешних стенах или любых наружных конструкциях нарушается сплошь и рядом. Важно понимать: реклама — это не только бутылка на баннере, но и упаковка, товарные знаки или любые элементы бренда, которые косвенно продвигают спиртное.

Мы бьем по таким нарушениям жестко, чтобы защитить здоровье ставропольцев и снизить алкопотребление. Для бизнеса это сигнал: проверяйте каждую деталь кампании, иначе штрафы и предписания.

— Поделитесь практическими советами для предпринимателей, как избежать нарушений в рекламе?

— Универсальных рецептов нет — все зависит от вашего бизнеса, товара и способа размещения, но стартуйте с Федерального закона «О рекламе». Мы видим массу типичных ошибок по новым нормам. Например, с 22 марта 2024-го нельзя рекламировать на сайтах иностранных агентов (ч. 10.5 ст. 5). С 1 сентября 2025-го — запрет на рекламу в ресурсах, заблокированных по законам о информации, и на программы для доступа к таким сетям (ч. 10.7 и 10.8 ст. 5). Штрафы солидные: для юрлиц от 200 до 500 тыс. руб. по ч. 18 ст. 14.3 КоАП.

Еще тренд: жалобы на спам по связи выросли. СМС, звонки об акциях или скидках по ч. 1 ст. 18 ФЗ-38 разрешены только с согласия абонента — и это касается всей рекламы по сетям электросвязи. Предприниматели часто игнорируют: рассылают без спроса, зовут "по выгодным предложениям". Доказывать согласие должны вы — в любой форме, где видно волеизъявление. Получили отказ — сразу прекращайте рассылку.

Если жалоба в УФАС, приложите доказательства: скриншоты СМС, аудио звонков, деталировку от оператора с датой, временем и способом. Плюс согласие на обработку персональных данных по ФЗ-152. Мы не можем сами добывать записи — все на заявителе. В общем, проверяйте площадки, берите согласие на спам, изучайте закон — и комплаенс сэкономит вам штрафы и нервы.

— Что важно знать предпринимателям о защите персональных данных при жалобах на спам-рекламу и штрафах за нарушения?

— Телефонный номер и любая личная информация физлица — его неприкосновенность по ФЗ «О персональных данных» и «О связи». УФАС в Ставрополе не имеет полного доступа к данным для поиска нарушителя, поэтому при жалобе нужно ваше согласие на обработку персональных данных — иначе не разберемся.

За спам без согласия (ч. 1 ст. 18 ФЗ-38 «О рекламе») штрафы с 17 апреля 2024-го жесткие: гражданам 10–20 тыс. руб., должностным лицам 20–100 тыс., юрлицам 300 тыс. – 1 млн руб. Пример из практики: гражданин Ш. пожаловался на СМС-рекламу от банка без согласия. Мы возбудили дело, банк убрал номер из рассылок и получил штраф 300 тыс. руб.

Плюс для онлайн-рекламы (ч. 16 ст. 18.1 ФЗ-38): кроме ТВ/радио в сети, обязательны пометка «реклама», указание рекламодателя и (или) ссылка на сайт с его данными. Без этого — те же штрафы. Бизнесу совет: храните доказательства согласий, маркируйте все онлайн, уважайте своих потенциальных клиентов и закон — это сэкономит миллионы и репутацию.

Беседовал Станислав Маслаков