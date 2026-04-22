С начала года аграрии Башкирии взяли кредиты в Россельхозбанке на 6,1 млрд рублей

В I квартале этого года сельхозпроизводители Башкирии получили в Россельхозбанке кредиты на 6,1 млрд руб. На первом месте среди субъектов ПФО — Пензенская область (9,5 млрд руб.), за ней следуют Татарстан (7,4 млрд руб.) и Самарская область (6,4 млрд руб.).

Всего аграрии ПФО с начала года кредитовались в банке на 52,8 млрд руб.

«В целом структура финансирования отражает приоритеты отрасли: основная часть средств направляется на обеспечение текущего агросезона, при этом сохраняется возможность для инвестиций в модернизацию, переработку и развитие малого агробизнеса»,— отметили в Россельхозбанке.

Олег Вахитов