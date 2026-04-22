У Литейного моста в Петербурге десятки рыбаков начали ловить корюшку

Накануне вечером у Литейного моста в Санкт-Петербурге собралось около 50 рыбаков-любителей для ловли корюшки. Сезонная рыбалка на этот вид разрешена даже в период нереста, однако регулируется суточной нормой вылова не более 10 кг на человека, сообщает телеканал «78».

Суточная норма вылова корюшки составляет 10 кг на человека

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Суточная норма вылова корюшки составляет 10 кг на человека

Рыбаки использовали спиннинги и специальные ловушки. Корюшка остается одним из немногих видов рыбы, которую законодательство разрешает добывать во время нереста, но с соблюдением строгих ограничений. Специальных разрешений для этого не требуется, лов разрешен практически на всех водоемах Петербурга и Ленинградской области, за исключением особо охраняемых природных территорий.

По данным Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, в 2026 году рекомендованный объем добычи корюшки в Финском заливе составляет 797 тонн, в Ладожском озере с бассейнами впадающих рек — около 1,2 тыс. тонн. Для контроля за соблюдением правил в период нереста управление переведено на усиленный режим несения службы: организованы стационарные посты и патрульные группы на водоемах.

Кирилл Конторщиков