В Татарстане на Куйбышевском водохранилище у населенного пункта Верхний Услон уровень воды составил 53,6 м, увеличившись за сутки на 5 см. Опасной считается отметка в 54,24 м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Уровень воды в Куйбышевском водохранилище приблизился к критической отметке

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Уровень воды в Куйбышевском водохранилище приблизился к критической отметке

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

На Нижнекамском водохранилище у Набережных Челнов уровень воды за сутки снизился на 15 см — до 63,64 м при критическом значении 65,9 м. В нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС показатель вырос на 25 см и составил 56,46 м при опасном уровне 58 м.

На 7–60 см вода поднялась на реках Улема, Казанка, Анзирка, Вятка, Шошма, Малый Черемшан и Актай. На реках Свияга, Карла и Кубня отмечен рост уровней воды до 112–194 см.

Анна Кайдалова