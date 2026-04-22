«Россети-Урал» требуют с «Мечел-Энерго» еще 150 млн рублей долга
ПАО «Россети Урал» подало иск к ООО «Мечел-Энерго» о взыскании с компании долга в размере 150,8 млн руб. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.
Заявление подано в Арбитражный суд Челябинской области. На данный момент оно не принято к производству. Происхождение и структура задолженности не известны.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в декабре 2025 года «Мечел-Энерго» выплатила долг в 1,1 млрд рублей перед «Россети Урал» за электроэнергию. Большая часть суммы покрыла долг с февраля по октябрь 2025-го.