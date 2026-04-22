В Ленобласти проснулись испанские слизни
В Всеволожском районе Ленинградской области зафиксировано пробуждение испанских слизней — инвазивного вида, представляющего угрозу для местной флоры. Северо-Западное управление Росприроднадзора предупреждает о рисках контакта с моллюсками и рекомендует воздержаться от их сбора.
Единственным эффективным методом борьбы со слизнями остается механический сбор
Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ
Установившаяся теплая погода способствовала ранней активизации испанского слизня. Вид отличается крупными размерами — до 10–12 см в длину, характерным оранжевым окрасом и наличием рожек. Моллюск всеяден, активно поедает сельскохозяйственные и декоративные растения, вытесняя местные виды.
Специалисты отмечают, что слизень не ядовит, однако трогать его не рекомендуется — он может переносить личинки паразитов и возбудителей инфекций. Пик активности моллюсков приходится на влажную погоду, в жару их численность снижается.