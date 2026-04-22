Дмитрий Солодкий приобрел ОКН под гостевой дом в Городце за 1,9 млн рублей

Объект культурного наследия «Дом жилой И.П. Рязанова» на улице Маслова, 9 в Городце продали за 1,9 млн руб. Об этом заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Правительство Нижегородской области

«Новым владельцем объекта стал инвестор, уже имеющий положительный опыт восстановления объекта исторической недвижимости в Нижнем Новгороде», - написал замгубернатора, не назвав имени инвестора.

По данным с сайта торгов, начальная стоимость лота составляла почти 3,9 млн руб. Торги проводили на понижение. Единственный участник Дмитрий Солодкий предложил за объект 1,94 млн руб.

Двухэтажный Дом начала XX принадлежал династии Рязановых, владевшей в городе чугунно-литейным заводом. Главный фасад дома обращен в сторону озера, а задний – на земляной вал, который является памятником археологии федерального значения и самым древним сооружением Городца. Площадь строения составляет 146,7 кв. м, земельного участка – 2364 кв. м. В купеческом особняке после реконструкции планируют создать гостевой дом.

