В Татарстане вновь объявили режим беспилотной опасности

В Татарстане второй раз за день объявили режим беспилотной опасности. Об этом в 07:30 сообщило МЧС России.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«На территории Республики Татарстан введен режим „Беспилотная опасность“», — говорится в сообщении.

На этом фоне в аэропортах Нижнекамска и Бугульмы введены ограничения.

Ранее режим беспилотной опасности действовал на территории республики с 02:50 до 06:58.

Анна Кайдалова