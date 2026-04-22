В Татарстане вновь объявили режим беспилотной опасности
В Татарстане второй раз за день объявили режим беспилотной опасности. Об этом в 07:30 сообщило МЧС России.
«На территории Республики Татарстан введен режим „Беспилотная опасность“», — говорится в сообщении.
На этом фоне в аэропортах Нижнекамска и Бугульмы введены ограничения.
Ранее режим беспилотной опасности действовал на территории республики с 02:50 до 06:58.