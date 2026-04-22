Директора березниковской УК оштрафовали на 4 млн рублей за коммерческий подкуп

В Березниках бывший генеральный директор управляющей компании признан виновным в получении коммерческого подкупа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Как установило следствие, в 2023–2024 годах гендиректор управляющей компании получил 1,9 млн руб. от подрядчиков, занимавшихся капремонтом жилых домов. Деньги предназначались за общее покровительство, новые контракты и своевременную оплату. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о Владимире Некрасове, ранее возглавлявшем ООО «Точка управления», подконтрольное экс-мэру Березников Андрею Мотовилову.

Суд приговорил господина Некрасова к штрафу в размере 4 млн руб. Предприниматели освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно сообщили о подкупе в УФСБ по Пермскому краю.