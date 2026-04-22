В Уфе возбудили дело о ремонте памятника без разрешения Башкультнаследия

В Уфе возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), уничтожении или повреждении объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ), по факту ремонта памятника культуры без разрешения Башкультнаследия, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка прокуратуры Кировского района Уфы выявила, что с сентября 2023 года по июль 2024 года Национальный музей республики заключил с ООО «Бишбаш» четыре контракта на капитальный ремонт здания музея музыки имени Федора Шаляпина общей стоимостью более 9,6 млн руб.

Подрядчик, по данным ведомства, не получил разрешение на проведение работ, выполнял их без проекта. У компании, демонтировавшей часть стены и фасада здания, а также построившей к нему пристройку, не было лицензии на работы по сохранению памятников культуры.

Майя Иванова