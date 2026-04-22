В Югре создали первый православный поисковый отряд

В православной гимназии Нижневартовска создали поисковый отряд «Отчизна» — первый православный отряд на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), сообщили в гимназии.

Фото: Православная гимназия Нижневартовска

«Наши ребята во главе с директором гимназии иереем Константином Глухаревым отправились на Вахту памяти 2026. Его главная задача — поднимать останки бойцов, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, и возвращать из небытия имена павших героев»,— сказано в сообщении.

17 апреля 14 отрядов отправились из Нижневартовска в Волгоградскую область на раскопки. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел благословил поисковиков и их командиров, окропил святой водой и пожелал, чтобы их работа была усердной, безопасной и плодотворной.

Ирина Пичурина