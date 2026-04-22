Налоговые сборы Петербурга в 2025 году достигли 3,9 трлн рублей

По итогам 2025 года налогоплательщики Петербурга перечислили в бюджетную систему РФ почти 3,9 трлн рублей — на 12,3% больше, чем годом ранее. В городскую казну поступило 1,254 трлн рублей, что на 78 млрд превышает уровень 2024 года. Итоги подвели на расширенной коллегии УФНС с участием губернатора Александра Беглова, спикера ЗакСа Александра Бельского и главы управления Александра Гнедых.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Даже в условиях планового охлаждения экономики Петербург выполнил бюджет по доходам. Это важный показатель надежности»,— отметил губернатор Александр Беглов.

Он подчеркнул, что рост поступлений обеспечивает строительство социальных объектов, развитие инфраструктуры и поддержку жителей. Налоговые платежи формируют 88,4% доходов городского бюджета. Основу составляют НДФЛ и налог на прибыль. Глава УФНС связал высокие результаты с цифровизацией администрирования и работой с налогоплательщиками.

Кирилл Конторщиков