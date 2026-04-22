Цена стакана кофе навынос в Петербурге увеличилась в среднем на 10%

Медианная стоимость стакана кофе навынос в Санкт-Петербурге по итогам января-марта 2026 года достигла 213 рублей, что на 10% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом число транзакций в кофейнях сократилось на 8%, а количество самих точек выросло до 1,3 тыс. заведений, пишет «Деловой Петербург».

Средняя цена стакана горячего напитка составляет 213 рублей

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Средняя цена стакана горячего напитка составляет 213 рублей

Рост среднего чека произошел из-за общего снижения потребительской активности. По данным сервиса 2ГИС, к февралю 2026 года число классических кофеен в Петербурге сократилось на 23% год к году, составив около 1,6 тыс. заведений. Одновременно количество точек формата «кофе навынос» выросло на 4% по стране, достигнув 9,3 тыс. объектов.

Кирилл Конторщиков