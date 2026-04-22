Умер основатель фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург

Основатель и директор фестиваля Ural Music Night, продюсер Евгений Горенбург умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в Telegram-канале. Причина смерти господина Горенбурга, дата и место прощания с ним на данный момент неизвестны.

Евгений Горенбург родился 13 января 1960 года в Свердловске. Он окончил медицинский институт и в 1983-1986 годах работал врачом-терапевтом. Параллельно он проводил выездные дискотеки, а в 1987-м создал рок-группу «ТОП».

В 2000 году Евгений Горенбург стал директором одного из крупнейших в России рок-фестивалей «Старый Новый Рок». В 2015-м господин Горенбург стал идейным вдохновителем, организатором и продюсером ежегодного фестиваля в Екатеринбурге Ural Music Night.

Кроме того, с 1991 года Евгений Горенбург занимал пост директора и президента екатеринбургского спортивного клуба «Динамо — Хоккей на траве». Он также возглавлял международный книжный фестиваль «Красная строка», который впервые прошел в Екатеринбурге в августе 2023 года.