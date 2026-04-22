Участнику экстремистской группы не смягчили приговор за гибель пешехода в ДТП

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отказал Никите Махонину, участнику объединения «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в РФ), в изменении приговора. Информация опубликована в картотеке дела. Фигурант осужден за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель пешехода (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

По данным управления Госавтоинспекции по Челябинску, авария произошла 9 мая 2025 года на перекрестке улиц Чичерина и 40-летия Победы. Вечером в День Победы 28-летний водитель Audi сбил 55-летнюю горожанку на переходе около торгового комплекса «Елки». Судя по камерам, он не остановился при повороте. Челябинка погибла на месте.

Курчатовский районный суд Челябинска приговорил участника экстремистского объединения, по данным СМИ, к одному году условно. Он выплатил матери, отцу и сестре погибшей по 1,5 млн руб. Однако прокуратура не согласилась с таким мягким наказанием и обжаловала его. Челябинский областной суд отправил виновника аварии в колонию-поселение на два года. Также его лишили водительских прав на два года шесть месяцев.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в апреле этого года преступную группировку «Махонинские» (признана экстремистской и запрещена в России) официально включили в перечень экстремистских. В перечень попали Андрей и Александр Махонины, которых считают организаторами преступного объединения, их племянник Никита Махонин и еще 24 человека.

Виталина Ярховска