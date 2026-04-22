Разведка Нидерландов оценила готовность России к конфликту с НАТО после СВО

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) в отчете за 2025 год указала, что Россия сможет восстановить военный потенциал, достаточный для участия в региональном конфликте с НАТО, через год после окончания боевых действий на Украине.

По данным голландской разведки, Россия уже предпринимает конкретные шаги по подготовке к возможному столкновению с Североатлантическим альянсом. Из отчета следует, что целью таких действий может стать достижение политического раскола «путем ограниченных территориальных приобретений».

Как отмечает MIVD, пока продолжается конфликт на Украине, прямое военное столкновение между Россией и НАТО практически исключено. Вместе с тем разведка подчеркивает ослабление международных механизмов контроля над вооружениями и способов связи, которые ранее эффективно работали.

В Европе начали говорить о потенциальном конфликте России с НАТО еще летом 2025 года. По словам генсека альянса Марка Рютте, боевые действия могут начаться через пять лет. При этом российские власти неоднократно опровергали такие гипотезы. Президент Владимир Путин заверял, что никакой угрозы для европейских стран Россия не представляет и не намерена ни на кого нападать.