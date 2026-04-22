Ледники Алтая быстро теряют в объеме

Совместное исследование гляциологов геолого-географического факультета Томского государственного университета (ТГУ) и ученых Института географии РАН показало, что масса ледника Левый Актру (Республика Алтай) в 2024 году уменьшилась в среднем на 1024 мм в водном эквиваленте, что составляет 1,15 м льда. В 2025 году масса ледника уменьшилась еще на 579 мм водного эквивалента, или на 650 мм понижения высоты поверхности всего ледника.

«Такая динамика сокращения объема льда ведет к разбалансировке экосистем высокогорий и появлению крайне неблагоприятных экзогенных процессов: обвалов, осыпей и прочего»,— говорится в сообщении ТГУ. По оценке ученых, ледники являются ключевыми индикаторами изменения климата.

По данным сети автоматических метеокомплексов ТГУ, сумма положительных температур воздуха в ледниковой зоне Актру в период с мая по сентябрь составила 735 градусов в 2024 году и 641 градус в 2025-м. То есть разница — 14%. Однако отличие в изменении баланса массы в 2024 и 2025 годах — уже более 40 процентов. Причину этого ученые видят в радиационном теплоприходе. «Солнце — это ключевой источник энергии, в том числе и для формирования баланса массы ледника. Менять величину этой энергии могут облачность, дым, пыль, аэрозоли и другие факторы»,— отметили в ТГУ.

С 1970-1980-х годов до настоящего времени скорость таяния ледников в мире выросла в три раза. К таким выводам пришла международная группа ученых, включая гляциолога ТГУ Александра Ерофеева, результаты исследования которой недавно были опубликованы в журнале Nature Reviews Earth & Environment. «Для сравнения, ежегодная потеря массы ледников в 2025 году заполняла бы пять олимпийских бассейнов каждую секунду этого года»,— объяснили в ТГУ.

