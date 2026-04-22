В Перми вынесли приговор телефонным мошенникам

Свердловский суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих жителей Березников, обвинявшихся в неправомерном доступе к компьютерной информации и в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Как установило следствие, осенью 2024 года злоумышленники арендовали в Перми квартиру, в которой установили компьютерную технику и программное обеспечение, позволяющее удаленно ею управлять. Соучастники также приобрели сим-карты операторов сотовой связи, зарегистрированные на других лиц. Используя данное оборудование, члены преступной группы созванивались с жителями Омской, Амурской областей, Красноярского и Пермского краев и, вводя в заблуждение, похищали их личные данные и деньги. Жертвами преступлений стали шесть человек.

Фигуранты были задержаны в съемной квартире сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Перми. При обыске изъяты 164 сим-карты, два сим-бокса, ноутбук и телефоны.

Суд признал обвиняемых виновными в инкриминируемых преступлениях и назначил одному из них наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, второму — принудительные работы на срок 3 года с удержанием 15% заработка осужденного в доход государства.