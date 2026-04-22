Суд вновь рассмотрит иск о взыскании 579 млн руб. с красноярской ГК «Новоостровский»

В Красноярске кассационный суд направил на новое рассмотрение иск о взыскании с группы компаний «Новоостровский» (дочерняя фирма ООО «УСК "Сибиряк"») 579 млн руб. за незаконное присвоение земли. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

В 2013 году муниципалитет передал компании земельный участок площадью 658 тыс. кв. м, который находился на территории бывшего Красноярского завода комбайнов, для строительства ЖК «Новоостровский». Впоследствии, говорится в сообщении, выяснилось, что проектом не предусмотрено возведение детских садов и школ. При этом по нормативам там необходимо было построить не менее пяти детских садов на 300 мест каждый и три школы на 1,1 тыс. мест.

Кроме того, в ходе прокурорской проверки было установлено, что земельные участки выбыли из госсобственности без законных оснований, а проект застройки систематически корректировался в сторону сокращения социальных объектов. В ноябре 2023 года арбитражный суд Красноярского края по иску прокуратуры обязал ООО «Новоостровский» и СЗ «ЖК "Новоостровский"» вернуть в федеральную собственность 57 земельных участков.

Надзорное ведомство тогда же потребовало взыскать с компаний неосновательное обогащение в размере 325,8 млн руб. с СЗ «ЖК "Новоостровский"» и 170,5 млн руб. с ООО «Новоостровский». В процессе рассмотрения дела требования к организациям были уточнены до 393,4 млн руб. и 186 млн руб. соответственно и выделены в отдельное производство. В октябре 2024-го суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил взыскать с ответчиков 579,4 млн руб. Однако Третий арбитражный апелляционный суд принял доводы ответчиков об обжаловании решения суда первой инстанции, сославшись на истечение срока исковой давности.

«В представлении надзорное ведомство указало, что срок исковой давности следует исчислять не с даты приватизации, а с момента, когда прокуратура узнала о нарушении прав будущих жителей. Кассационный суд согласился с доводами и направил дело на новое рассмотрение в апелляционный суд», — говорится в сообщении.

В апреле 2025 года Верховный суд РФ отменил решение о возврате в собственность муниципалитета земельных участков, где велось строительство жилого комплекса.

