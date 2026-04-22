В Бурятии задержали организаторов тура, в котором погибли красноярские туристы

Правоохранители задержали организаторов тура на гору Мунку-Сардык в Бурятии, в ходе которого погибли трое туристов из Красноярского края. Фигурантов дела допросят в селе Кырен до избрания меры пресечения, пишут «РИА Новости».

Ранее в ГУ МЧС республики сообщали, что 15 туристов из Красноярска 18 апреля вышли из базового лагеря в поселке Монды и направились в сторону пика Мунку-Сардык. Группа должна была вернуться через четыре дня, однако ночью 21 апреля несколько человек вышли к трассе у подножия гор. В кафе они оставили записку, в которой сообщили о гибели от переохлаждения во время спуска трех человек.

После этого красноярцы поднялись обратно. Владелец кафе утром передал сообщение спасателям. СУ СКР Бурятии возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

