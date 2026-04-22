Над Ульяновской областью сбиты 11 беспилотников

В среду, 22 апреля, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 11 вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.

«Места падения зафиксированы на территории Новоспасского и Радищевского районов. Пострадавших и повреждений имущества нет. Работают спецслужбы»,— говорится в сообщении.

Глава региона напомнил о категорическом запрете распространять в сети видеозаписи и фотографии беспилотников, в том числе их обломков, а также работы ПВО.

Также в среду утром вражеские беспилотники атаковали Самарскую область. Летательные аппараты были сбиты, и обломки рухнули на подъезд жилого дома. Пострадали 11 человек, включая двух детей.

Георгий Портнов