Челябинские врачи и спасатели получили федеральные награды

Президент России Владимир Путин наградил двух врачей и двух спасателей из Челябинской области. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Почетное звание «Заслуженный врач РФ» получила заведующая неврологическим отделением Челябинской областной детской клинической больницы Антонина Долинина. «Заслуженным работником здравоохранения РФ» стала старшая медсестра учреждения Светлана Шарипова. Медалями «За спасение погибавших» награждены спасатели поисково-спасательного отряда Златоуста поисково-спасательной службы Челябинской области Илья Бухаров и Игорь Исаев.

Виталина Ярховска