В ДТП рядом с Нижним Тагилом погибли два человека

На 162 км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов вблизи Нижнего Тагила произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Инцидент произошел около 00:10. По предварительным данным, водитель Chevrolet Niva, буксировавший Hyundai на гибкой сцепке, не справился с управлением из-за летних шин на мокром снегу и гололеде в холод. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом.

В аварии водитель и пассажир Hyundai, женщины, личности которых устанавливаются полицией, погибли на месте из-за полученных травм.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа проводили на месте процессуальные действия, вводилось реверсивное движение. По факту происшествия назначено расследование.

Ирина Пичурина