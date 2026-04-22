Пьяный подросток проколол шины у 11 автомобилей в Кемерове

В Кемерове подросток проколол колеса у 11 автомашин, две из них он обворовал. Об этом рассказали в полиции Кузбасса.

По информации регионального главка МВД, в полицию обратились несколько жителей Центрального района Кемерова. У их автомобилей были проколоты шины, из двух машин пропали магнитолы. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний житель Белова.

Расследование установило, что подросток находился у брата в гостях. Когда тот уснул, молодой человек напился, вышел на улицу и стал резать колеса у припаркованных во дворе многоквартирного дома машин. В двух автомобилях он разбил стекла и похитил автомагнитолы.

Илья Николаев