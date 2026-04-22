В Кусе с «Горводоканала» взыскали 50 тыс. рублей за падение мальчика в колодец

Кусинский районный суд взыскал 50 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда с ООО «Горводоканал» за падение ребенка в открытый колодец. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что вечером в январе 2026 года 13-летний подросток упал в открытый люк около дома №16 на улице Спортивной. Мальчик не смог сам выбраться, ему помогли сотрудники МЧС. С ушибами и ссадинами ребенок несколько дней находился в стационаре больницы.

Прокуратура обратилась в суд для взыскания в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда. Требования удовлетворили. Ведомство проконтролирует исполнение решения суда.

Виталина Ярховска