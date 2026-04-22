В Челябинске начинают работать садовые маршруты
С 25 апреля в Челябинской агломерации начнут курсировать 18 сезонных маршрутов: 13 внутри Челябинска, четыре внутри Копейска и один из Челябинска в Сосновский округ. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».
В региональном центре действуют следующие маршруты:
- Автобус №21с: ЧТЗ — ТЭЦ 3;
- Автобус №25с: ДК Строителей — СНТ «Ферросад»;
- Автобус №38с: Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 3»;
- Автобус №55с: Мамина — станция Межозерная (по улицам Комарова, Самохина);
- Автобус №57с: Мамина — станция Межозерная (по улицам Хохрякова, Зальцмана);
- Автобус №60с: Чичерина — СНТ «Надежда»;
- Автобус №65с: Железнодорожный вокзал — СНТ «Трубопрокатчик 4»;
- Автобус №67с: Областная больница — СНТ «Вишневый»;
- Автобус №70с: Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 2»;
- Автобус №73с: ЧТПЗ — «Сад Кузнец-3»;
- Автобус №84с: ДК Строителей — СНТ «Надежда»;
- Автобус №90с: Железнодорожный вокзал — Новосинеглазово (через СНТ «Кристалл», СНТ «Янтарь», СНТ «Прогресс»);
- Автобус №93с: ЧМК — СНТ «Авиатор 2»;
- Автобус №184: Автовокзал Центральный — СНТ «Градостроитель».
В Копейске будут курсировать следующие маршруты:
- Автобус №12с: Автовокзал — СНТ «Мичурина»;
- Автобус №17с: Автовокзал — СНТ «Винзавода»;
- Автобус №27с: Автовокзал — СНТ «Дружба»;
- Автобус №28с: Автовокзал — СНТ «Дударевская роща».
Сезонные маршруты будут работать до 27 сентября включительно.