В Челябинске начинают работать садовые маршруты

С 25 апреля в Челябинской агломерации начнут курсировать 18 сезонных маршрутов: 13 внутри Челябинска, четыре внутри Копейска и один из Челябинска в Сосновский округ. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

В региональном центре действуют следующие маршруты:

  • Автобус №21с: ЧТЗ — ТЭЦ 3;
  • Автобус №25с: ДК Строителей — СНТ «Ферросад»;
  • Автобус №38с: Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 3»;
  • Автобус №55с: Мамина — станция Межозерная (по улицам Комарова, Самохина);
  • Автобус №57с: Мамина — станция Межозерная (по улицам Хохрякова, Зальцмана);
  • Автобус №60с: Чичерина — СНТ «Надежда»;
  • Автобус №65с: Железнодорожный вокзал — СНТ «Трубопрокатчик 4»;
  • Автобус №67с: Областная больница — СНТ «Вишневый»;
  • Автобус №70с: Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 2»;
  • Автобус №73с: ЧТПЗ — «Сад Кузнец-3»;
  • Автобус №84с: ДК Строителей — СНТ «Надежда»;
  • Автобус №90с: Железнодорожный вокзал — Новосинеглазово (через СНТ «Кристалл», СНТ «Янтарь», СНТ «Прогресс»);
  • Автобус №93с: ЧМК — СНТ «Авиатор 2»;
  • Автобус №184: Автовокзал Центральный — СНТ «Градостроитель».

В Копейске будут курсировать следующие маршруты:

  • Автобус №12с: Автовокзал — СНТ «Мичурина»;
  • Автобус №17с: Автовокзал — СНТ «Винзавода»;
  • Автобус №27с: Автовокзал — СНТ «Дружба»;
  • Автобус №28с: Автовокзал — СНТ «Дударевская роща».

Сезонные маршруты будут работать до 27 сентября включительно.

Виталина Ярховска

