В Челябинске начинают работать садовые маршруты

С 25 апреля в Челябинской агломерации начнут курсировать 18 сезонных маршрутов: 13 внутри Челябинска, четыре внутри Копейска и один из Челябинска в Сосновский округ. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

В региональном центре действуют следующие маршруты:

Автобус №21с: ЧТЗ — ТЭЦ 3;

Автобус №25с: ДК Строителей — СНТ «Ферросад»;

Автобус №38с: Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 3»;

Автобус №55с: Мамина — станция Межозерная (по улицам Комарова, Самохина);

Автобус №57с: Мамина — станция Межозерная (по улицам Хохрякова, Зальцмана);

Автобус №60с: Чичерина — СНТ «Надежда»;

Автобус №65с: Железнодорожный вокзал — СНТ «Трубопрокатчик 4»;

Автобус №67с: Областная больница — СНТ «Вишневый»;

Автобус №70с: Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 2»;

Автобус №73с: ЧТПЗ — «Сад Кузнец-3»;

Автобус №84с: ДК Строителей — СНТ «Надежда»;

Автобус №90с: Железнодорожный вокзал — Новосинеглазово (через СНТ «Кристалл», СНТ «Янтарь», СНТ «Прогресс»);

Автобус №93с: ЧМК — СНТ «Авиатор 2»;

Автобус №184: Автовокзал Центральный — СНТ «Градостроитель».

В Копейске будут курсировать следующие маршруты:

Автобус №12с: Автовокзал — СНТ «Мичурина»;

Автобус №17с: Автовокзал — СНТ «Винзавода»;

Автобус №27с: Автовокзал — СНТ «Дружба»;

Автобус №28с: Автовокзал — СНТ «Дударевская роща».

Сезонные маршруты будут работать до 27 сентября включительно.

