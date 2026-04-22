13 компаниям Екатеринбурга порекомендовали поднять зарплаты работникам

В Екатеринбурге 13 организациям Верх-Исетского района, которые специализируются на строительстве жилья и ремонте техники, порекомендовали поднять зарплату сотрудникам, сообщили в мэрии.

Накануне в городской администрации прошло заседание рабочей группы межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости в Свердловской области, осуществляющей работу в Екатеринбурге.

С представителями приглашенных компаний были проведены беседы. Налоговая инспекция выяснила, что зарплаты на этих предприятиях значительно ниже, чем в среднем по отрасли. Представителям рекомендовали поднять их до среднего уровня в сферах.

Ирина Пичурина