Кинооператорская премия «Белый квадрат» назвала лауреатов за 2025 год

Фильм «Роднина» стал лауреатом премии кинооператорского искусства «Белый квадрат» за 2025 год. На XXII ежегодной церемонии главный приз за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном кино получил Вячеслав Лисневский.

В категории сериалов победу одержал Станислав Шарков, снявший проект «Константинополь». Также были вручены почетные награды: Виктор Доброницкий отмечен за вклад в операторское искусство, а режиссер Никита Михалков удостоен специальной премии «Операторское признание».

Торжественную церемонию провели актеры Лев Зулькарнаев и Гоша Токаев.