Такер Карлсон извинился за поддержку Трампа

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон извинился за поддержку президента США Дональда Трампа. По его словам, он будет «долго мучиться» из-за этого.

Такер Карлсон

Фото: @TuckerCarlson

«Я действительно думаю, что сейчас самое время побороться с собственной совестью… Вы знаете, мы еще долго будем мучиться из-за этого. Я буду мучиться, и я хочу извиниться за то, что вводил людей в заблуждение. Это было не преднамеренно»,— сказал он в эфире своего шоу.

Конфликт между Дональдом Трампом и Такером Карлсоном начался после начала боевых действий в Иране. В марте президент объявил об исключении журналиста из движения MAGA, так как тот «сбился с пути» и перестал следовать принципам “Америка прежде всего”».

Сам господин Карлсон позже сообщил о давлении со стороны спецслужб. Журналист утверждает, что истинной причиной интереса ведомства стали его довоенные контакты с официальным Тегераном.

Эрнест Филипповский

