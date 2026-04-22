NYT: США планируют переселить более 1 тыс. афганских беженцев в Конго

США ведет переговоры о передаче в Демократическую Республику Конго 1,1 тыс. афганцев, помогавших американским силам во время военной операции в Афганистане 2001–2021 гг. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Речь идет о переводчиках, бойцах афганского спецназа и их семьях, которые уже более года находятся в транзитном лагере в Катаре.

По словам Шона Вандайвера, главы группы помощи AfghanEvac, афганцам фактически предоставят выбор: вернуться в Афганистан, где им может грозить смерть, либо отправиться в Конго страну, охваченную гуманитарным кризисом.

Как отмечает NYT, в Конго уже находятся более 600 тыс. беженцев, а сама страна страдает от внутренних конфликтов. Ранее США заключили с Демократической Республикой сделку по приему депортированных мигрантов, в рамках которой на помощь беженцам выделили $50 млн через структуры ООН.