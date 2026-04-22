Разведка Великобритании сообщила об угрозе кибератак от 100 государств

100 государств мира приобрели технологии, которые могут быть использованы для взлома инфраструктуры Великобритании, считает британская разведка.

Согласно отчету Национального центра кибербезопасности (NCSC), барьер для доступа к хакерскому ПО стремительно снижается. Выводы исследования будут представлены 22 апреля на конференции CyberUK в Глазго, сообщает Politico.

По оценкам экспертов, за последние 20 лет рынок коммерческих шпионских программ, таких как Pegasus или Predator, превратился в индустрию. Если раньше подобные инструменты использовались в основном против диссидентов, то теперь целями атак становятся руководители крупных корпораций и банковский сектор.

По данным разведки, число кибератак общенационального значения за год удвоилось. Большинство случаев инициируются именно государственными структурами, а не преступными группировками, отмечает ведомство.