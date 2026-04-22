Какие культурные проекты поддерживает Alrosa Diamonds

Российская ювелирная компания Alrosa Diamonds, входящая в алмазодобывающий холдинг АЛРОСА, представила несколько культурных проектов. Бренд выступил партнером премьеры романтической комедии «Вот это драма!» норвежского режиссера Кристоффера Боргли. Премьера фильма с участием Роберта Паттинсона и Зендеи прошла в кинотеатре «Художественный». В ожидании показа гости, многие из которых выбрали драгоценности Alrosa Diamonds, познакомились с новинками свадебной коллекции, представленной в лаунж-зоне бренда.

Еще одна премьера при поддержке Alrosa Diamonds прошла в Петербурге. В рамках фестиваля Dance Open состоялось первое выступление Национальной танцевальной труппы Мексики (ювелирная компания является ее официальным партнером). Труппа представила спектакль из четырех одноактных балетов под общим названием «Головокружение». Каждая из частей создана выдающимися хореографами постановщиками: Соней Хименес, Эдгаром Зендехасом, Начо Дуато и Ициком Галили. Все режиссеры приняли участие в творческой встрече, котороая прошла в лаунж-зоне Alrosa Diamonds, организованной в Царском фойе Александринского театра. Украшения российского бренда были замечены на Соне Хименес, Марине Гисич, Юлии Матвиенко.