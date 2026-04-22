«Вермель»: шаг навстречу доступной роскоши

По данным Федеральной пробирной палаты РФ, за первые девять месяцев 2025 года розничные продажи золотых изделий в штуках снизились по сравнению с аналогичным периодом 2024-го на 11,5%, до 13,4 млн. Более того, средний вес золотого украшения уменьшился с 1,8 до 1,7 грамма.

Аналитики связывают эту динамику с ростом стоимости сырья и повышением мировых цен на драгоценные металлы. В этом контексте мировые ювелирные бренды, даже известные своим консерватизмом, разрабатывают более доступные коллекции, стремясь расширить круг своей аудитории и удержать сложившуюся клиентуру.

«Яркий пример — Tiffany: товарные категории этого бренда сегодня исчисляются десятками. Вспомним знаменитый фильм "Завтрак у Тиффани". Холли Голайтли в те времена могла позволить себе в бутике любимой марки лишь нажиматель для телефона за 10 долларов»,— напоминает Наталия Белякова, руководитель лаборатории коммуникаций в креативных индустриях Высшей школы экономики, партнер Ассоциации премиального и нишевого туризма, эксперт Euromonitor в сегменте luxury (люкс).

Ноу-хау российского ювелирного бренда SOKOLOV — инновационная технология покрытия «Вермель». В ее основе — серебро 925-й пробы с покрытием из чистого золота без примесей (999-я проба). Толщина слоя составляет 1,5 микрона, что в среднем превышает отраслевой стандарт в шесть раз для обычной позолоты. По данным внутренних тестов компании, покрытие выдерживает 7000 циклов истирания при нормативе в 3000 циклов. При бережном обращении, утверждают технологи компании, изделия сохраняют внешний вид в течение длительного времени. Используемая технология соответствует международному определению vermeil, принятому Федеральной торговой комиссией США. Таким образом, изделие с покрытием «Вермель» приобретает визуальные характеристики золота, хотя, по сути, украшение выполнено из серебра, следовательно, стоит дешевле.

На старте в фокусе дизайнеров объемные и фактурные украшения, но уже до конца 2026 года ассортимент обещают расширить в три раза. Средний чек на украшения «Вермель» составит 10 тыс. рублей, что в пять раз ниже стоимости аналогичного изделия из золота.

«Рост цен на золото изменил покупательское поведение. Клиент по-прежнему хочет носить крупные фактурные украшения в золоте, но не готов переплачивать за вес металла,— отметила Таисия Изнова, директор по категорийному управлению SOKOLOV.— "Вермель" от SOKOLOV — это технологическое решение, позволяющее получить визуальный и тактильный премиум по цене серебряного изделия. Мы первыми в России выводим эту технологию в масштаб масс-маркета».

Светлана Куликова