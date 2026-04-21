МВД за 2025 год пресекло незаконное религиозное обучение 400 детей на Северном Кавказе

Правоохранительные органы пресекли в 2025 году незаконное обучение более 400 детей в религиозных школах в регионах Северного Кавказа. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.

По словам господина Бачурина, сотрудники МВД составили за прошлый год 22 административных акта из-за осуществления незаконной миссионерской деятельности. На этом основании ведомство приостановило или прекратило работу 15 образовательных учреждений и выявило семь преподавателей, осуществлявших противоправные действия.

Согласно федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» осуществление миссионерской деятельности допускается только в помещениях или на территориях, предназначенных для культовых целей. За исключением отдельных случаев такую деятельность запрещается проводить в жилых помещениях.