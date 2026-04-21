Частных кредиторов попросили на выход

Володарский мукомольный комбинат при поддержке нижегородской прокуратуры оспорил договор переуступки права требования крупного долга, который мог привести к банкротству предприятия. Выкупившее банковскую задолженность комбината ООО «Перфект Плюс», ранее предъявлявшее к мукомолам требование на сумму свыше 300 млн руб., ушло в процедуру ликвидации. Взыскатель продал задолженность предпринимателю Дмитрию Неверову. Однако московские арбитражные суды признали переуступку незаконной сделкой, посягающей на публичные интересы. С ИП «Неверов» решено взыскать в доход Российской Федерации 79 млн руб., которые он уплатил за цессию из невыясненных источников.

Володарский мукомольный комбинат избежал банкротства

Вступило в силу решение арбитражного суда Москвы, признавшее ничтожной сделку по переуступке права требования к ООО «Мукомольный комбинат “Володарский”» — крупному и системообразующему производителю муки в Нижегородской области, в том числе работающего с государственным резервом зерна. Как сообщал «Ъ-Приволжье», проблемы у мукомольного предприятия начались после банкротства нижегородского «Радиотехбанка», в котором оно обслуживалось. При отзыве у банка лицензии в 2019 году комбинат пытался спасти свои деньги и вернул крупную сумму с депозита.

В процедуре банковского банкротства Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в суде признало вывод средств подозрительной сделкой и обязало мукомолов вернуть 180 млн руб. в конкурсную массу. А в 2023 году АСВ продало эту задолженность московскому ООО «Перфект плюс», которое заплатило за нее 79,1 млн руб.

В итоге московская компания потребовала с должника в общей сложности 338,4 млн руб. долга со штрафными процентами и подала в суд заявление о банкротстве ООО «Мукомольный комбинат “Володарский”».

Комбинату удалось прекратить процедуру банкротства, а сделка по выкупу его банковской задолженности была признана ничтожной.

Однако в 2024 году ООО «Перфект плюс», у которого не получилось заработать на взыскании займа с процентами, продало право требования индивидуальному предпринимателю Дмитрию Неверову. В суде компания жаловалась, что должник сильно сопротивлялся при взыскании долга. По словам ее представителя, мукомольный комбинат всячески затягивал судебные споры, подавал жалобы в правоохранительные органы, а также «оказывал психологическое давление» на директора и учредителя «Перфект плюс» Екатерину Тюрину, которая в итоге и решила продать требование, следует из материалов дела, опубликованных в судебной картотеке.

Однако и вторая сделка по уступке долга в ИП «Неверов» была оспорена мукомольным комбинатом. На его стороне третьим лицом выступила нижегородская областная прокуратура, так как предприятие выполняет важную роль по хранению зерна и производству муки.

Прокурор посчитал, что переуступка права требования «посягает на публичные интересы» и является ничтожной сделкой, совершенной для обхода закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Московский арбитражный суд, проверив происхождение денег, на которые приобреталась задолженность Володарского мукомольного комбината, пришел к аналогичному выводу. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что ИП большую часть суммы, 77 млн руб., якобы занял наличными у коммерсанта, бывшего госслужащего. По запросу прокуратуры внезапное и необъяснимое богатство вчерашнего чиновника вызвало подозрения у Росфинмониторинга. Расписка о получении займа сторонами была уничтожена, отмечено в судебном решении.

Первого покупателя долга ООО «Перфект плюс» суд посчитал «технической компанией», которая также не смогла объяснить происхождение заемных средств по первичной сделке. Один из ее заимодавцев вскоре подал на ликвидацию юрлица, а ООО, продав право требования в ИП, также решило самоликвидироваться. Изучив детали сделок и договоров, судьи решили, что ответчики «имеют единый центр управления и не самостоятельны в принятии решений». Они совершали сделку, не имевшую экономического смысла. А поскольку первая сделка ранее уже была признана ничтожной, то и вторая уступка является такой же, говорится в решении суда.

В результате заявление Володарского мукомольного комбината о ничтожности цессии было удовлетворено.

С ИП «Неверов» решили взыскать 79,1 млн руб. в доход Российской Федерации, еще 900 тыс. руб. взыскали с «Перфект плюс». Ответчики пытались обжаловать это решение в апелляционном суде, но он подтвердил его законность.

Задолженность комбината перед обанкротившимся Радиотехбанком была восстановлена. Банк еще в прошлом году вернул «Перфект плюс» 79,1 млн за недействительную покупку права требования долга, а ООО в свою очередь расплатилось с Дмитрием Неверовым, с которого по цепочке и решено взыскать сумму сомнительного происхождения. Что касается мукомольного предприятия, оно теперь снова должно банку-банкроту.

Однако с ним теперь обсуждается возможность заключения мирового соглашения.

Иван Сергеев