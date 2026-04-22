Зато мы делаем программы

Многие инициативы российских партий опережают общемировые политические тренды. К такому выводу пришли авторы доклада «Актуальные повестки и инициативы на выборах в странах мира 2022–2025», подготовленного экспертами Высшей школы экономики. Доминирующими темами на внутриполитической арене разных стран остаются стоимость жизни и вместе с этим — проблемы суверенитета и национальной идентичности.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Слева направо: член комитета ГД России по государственному строительству и законодательству Дмитрий Новиков, заместитель председателя комитета ГД России по бюджету и налогам Каплан Панеш, заместитель председателя комитета ГД России по финансовому рынку Аркадий Свистунов, первый заместитель председателя комитета ГД России по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев и первый заместитель председателя комитета ГД России по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов

Общая предвыборная повестка 2025 года в значительной степени усилила тенденции, развивавшиеся с 2022-го, отмечают авторы доклада. Доминирующей тематической рамкой, по данным исследователей, оказался «кризис стоимости жизни», а «абсолютным мейнстримом» стали темы покупательской способности, доступности жилья и налогового бремени. Кроме того, растет запрос на «нормализацию и предсказуемость», усиливается поляризация по поводу «зеленой повестки» и одновременно «в отсутствие хороших решений в экономике активно возвращается в повестку тема суверенитета и национальной идентичности».

Доклад подготовила Лаборатория политических коммуникаций НИУ «Высшая школа экономики» при поддержке Экспертного института социальных исследований. Исследователи проанализировали 425 предвыборных программ партий и кандидатов на парламентских и президентских выборах в России и государствах, близких к ней по «социально-демографическим, социально-политическим и экономическим показателям» (Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Польша, Франция, Япония и др.).

Наиболее значимыми предвыборными темами, по подсчетам экспертов, стали социальная политика (13,5 тыс. инициатив), экономика и благосостояние (8,6 тыс.), а также государственное устройство (5,4 тыс.). В меньшей степени акцент политики делали на обороне и безопасности (3,6 тыс.), экологии (3,2 тыс.), комфортной среде (2,3 тыс.), культуре и науке (2 тыс.), международных отношениях (1,9 тыс.), финансах и бюджете (1,8 тыс.). Обязательными социальными темами для партийных программ во всех исследуемых странах стали здравоохранение, образование, поддержка семей с детьми и борьба с экономическим неравенством. При этом предлагаемые инициативы, утверждают авторы доклада, нередко «копируют давно принятые в России решения». В частности, это касается дистанционного электронного голосования, а также аналогов российской «Пушкинской карты» и материнского капитала.

В вопросах экономики лидируют тезисы о развитии сельского хозяйства, занятости и производительности труда. В части государственного устройства политики обращаются к темам, связанным с созданием новых органов власти, эффективностью госуправления и реформированием судебной и правоохранительной систем.

В части политтехнологий исследователи зафиксировали тренд на «вовлечение избирателя в деятельность по преобразованию страны». Гражданам предлагают вместе «действовать», «делать», «работать» и т. д.

Также в основе предвыборных слоганов часто оказываются страна или национальная территория («Гондурас готов к возрождению!»), а пробуждение гордости за нее становится ключевым элементом слогана или названия программы. Параллельно сохраняется присутствие в слоганах «нормальности», «разумности» («Мы хотим нормальную страну!») и «справедливости».

Универсальным консенсусным адресатом всех политических сил остается семья с ребенком. Среди других востребованных адресатов агитации — женщины, пожилые люди, молодежь и люди с ограниченными возможностями. В числе новичков — самозанятые и фрилансеры, жертвы мошенников, должники и владельцы домашних животных.

Ознакомившиеся с докладом российские партийцы оценили экспертизу достаточно высоко. По мнению члена генсовета «Единой России» Сергея Перминова, аналитики ухватили две точные характеристики текущих электоральных процессов: запрос избирателей на качественную коммуникацию и более глубокое осмысление собственной идентичности. «Важно, что представители российских партий являются трендмейкерами и формируют новые продукты»,— порадовался сенатор. «В докладе изложена вся деятельность фракции “Справедливая Россия” за минувшую пятилетку»,— скромно заметил депутат Госдумы, эсер Дмитрий Гусев. Российские партийцы действительно повсеместно используют упомянутые темы и технологии, согласился депутат Сергей Обухов (КПРФ): «Вопрос только в коммуникации с избирателем». В то же время коммунисты, по его словам, применяли и находки зарубежных соратников — например, «Непокоренной Франции» и немецкой Die Linke («Левая»). «Но какие конкретно, я вам не расскажу»,— сохранил интригу депутат.

Григорий Лейба