БК УГМК обыграл курское «Динамо» в финале премьер-лиги

Женский баскетбольный клуб УГМК во втором финальном матче премьер-лиги обыграл курское «Динамо». Игра прошла в Екатеринбурге и закончилась со счетом 69:60 (15:17, 20:10, 22:19, 12:14), сообщили в пресс-службе клуба.

С первых минут игра носила напряженный характер: гости активно начали встречу и выиграли первую четверть, однако УГМК смог переломить ход матча во второй десятиминутке за счет усиления защиты и успешных атак в быстрых переходах. К большому перерыву екатеринбурженки вышли вперед.

После паузы «Динамо» пыталось сократить отставание, однако УГМК удерживал контроль над игрой и сохранил двузначное преимущество к заключительной четверти. В концовке курская команда предприняла последний штурм: два трехочковых подряд и агрессивный прессинг сократили разницу до восьми очков. Однако хозяйки площадки все же довели матч до победы.

Самыми результативными в составе УГМК стали Анастасия Косу (16 очков), Мария Клюндикова (15 очков и 10 подборов) и Меган Уокер (14). У «Динамо» выделились Дарья Репникова (17), Ольга Фролкина (14) и Вероника Сазонова (10).

Благодаря этой победе УГМК увеличил преимущество в серии до 2:0. Третий матч противостояния состоится 25 апреля в Курске.

Полина Бабинцева