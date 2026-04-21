Кронштадт признан лучшим туристическим городом России

Кронштадт стал победителем в номинации «Туристический город» V национальной премии «Маршрут построен». Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма администрации Петербурга, передает «Интерфакс».

Как уточнили в ведомстве, по итогам прошлого года остров Котлин посетили 5 млн человек. Этот показатель сопоставим с туристическим потоком самых популярных пригородов Санкт-Петербурга.

В пресс-службе добавили, что ключевым фактором роста турпотока стало сотрудничество Городского туристско-информационного бюро с музеями и экскурсоводами Кронштадта, включая недавно открывшиеся площадки.

Премия «Маршрут построен» проводится при поддержке Минэкономразвития РФ и включает 23 номинации. В этом году на конкурс поступило более 1,2 тыс. заявок. Премия отмечает проекты, способствующие развитию внутреннего туризма и формированию доступной среды