Саратовская область получит более 1 млрд руб. на ремонт больниц и новые ФАПы
Более 1 млрд руб. получит Саратовская область на модернизацию первичного звена здравоохранения. Средства выделят в рамках реализации президентской программы, сообщил глава региона Роман Бусаргин.
Саратовской области выделят более 1 млрд руб. на первичное звено здравоохранения
В 2026 году планируется капитально отремонтировать 12 медицинских учреждений и установить 43 модульных фельдшерско-акушерских пункта. Кроме этого, для больниц закупят тяжелое оборудование — 10 флюорографов, маммографов, рентген-аппаратов и КТ.
«Контроль качества и сроков должен вестись на постоянной основе. Важно, чтобы к процессу подключалась и муниципальная власть», — отметил губернатор. Благоустройство подходов к медицинским учреждениям, а также вопросы, связанные с подключением коммуникаций к новым медицинским объектам в районах, по словам господина Бусаргина, находятся в зоне ее ответственности.