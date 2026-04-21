Футболисты «Сочи» победили «Крылья Советов» в матче РПЛ

Во вторник, 21 апреля, в матче 26-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты самарских «Крыльев Советов» на выезде сыграли с «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе «Сочи» дважды отличился Марсело Алвес. У гостей мяч забил Иван Олейников.

Футболисты «Сочи» одержали третью победу подряд. Команда из Краснодарского края с 18 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ, но сохраняет шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе. «Крылья Советов» с 23 баллами находятся на промежуточной 13-й позиции.

Андрей Сазонов