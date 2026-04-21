Псковская область привлечет кредит в 1 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета

Минфин Псковской области объявил конкурс на открытие двух кредитных линий общим лимитом 1 млрд рублей, сообщается в материалах системы «Интерфакс-Маркер». Каждая из линий объемом 500 млн рублей предполагает ставку не выше 18,5% годовых. Срок кредитования составит 12 месяцев.

Как поясняется в документации, привлеченные средства направят на финансирование дефицита регионального бюджета и погашение долговых обязательств.

Заявки на первый аукцион принимаются до 24 апреля, на второй — до 28 апреля. Итоги будут подведены 28 и 30 апреля соответственно, передает «Интерфакс».

Доходы бюджета Псковской области на 2026 год утверждены на уровне 69,1 млрд рублей, расходы — 71,8 млрд рублей. Дефицит запланирован в размере 2,7 млрд рублей, или 3,8% от расходной части.