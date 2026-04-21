Суд обвинил жительницу Пензы в призывах к экстремизму и лишил свободы

Один год лишения свободы условно и двухлетний испытательный срок получила 34-летняя жительница Пензы за публичные призывы к экстремистской деятельности. Женщину признали виновной по ч. 2 ст. 280 УК РФ, сообщает региональная прокуратура.

Пензенка написала в интернете комментарий с призывами к экстремизму

Фото: УФСБ России по Пензенской области, Коммерсантъ Пензенка написала в интернете комментарий с призывами к экстремизму

Железнодорожный районный суд Пензы установил, что в феврале 2025 года пензенка написала в социальной сети комментарий с призывом к насилию по отношению к российским военнослужащим. На публикацию обратили внимание сотрудники регионального УФСБ.

Женщине также на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в интернете.

Марина Окорокова