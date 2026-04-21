На базе бывшей обувной фабрики в Ростове могут создать креативный кластер

На территории бывшей обувной фабрики в Ростове-на-Дону могут создать креативный кластер. Фабрика находится на проспекте Буденновский, 97. Об этом в ходе заседания в ТПП сообщил председатель ростовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России» Андрей Чуцков.

В настоящее время идут переговоры с руководством бывшей обувной фабрики. Планируется создать там штаб союза дизайнеров России.

В качестве реализованных примеров Андрей Чуцков привел московские креативные центры «Флакон» и «Винзавод», а также другие подобные пространства, на территории которых размещаются сразу несколько творческих резидентов.

Мария Хоперская