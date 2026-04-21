Infobip: число взаимодействий с чат-ботами выросло в 40 раз за последние пять лет

Популярность чат-ботов и ИИ-ассистентов переживает взрывной рост, рассказал вице-президент по продажам в Евразии международной коммуникационной компании Infobip Юрий Ларин. Согласно данным компании, в 2025 году общее число диалоговых взаимодействий с ИИ выросло на 25% год к году, а за последние пять лет число взаимодействий с чат-ботами на платформе увеличились в 40 раз.

Infobip — платформа, которая объединяет возможности для мультиканального взаимодействия через SMS, электронную почту, мессенджеры, социальные сети и голосовые каналы. Основана в 2006 году. Предлагает глобальное покрытие для более чем 7 млрд пользователей.

«ИИ-агенты — это уже не просто ответы на вопросы. Это автоматизированные помощники, которые работают автономно. Человек вовлекается только тогда, когда нужен. Агентские решения позволяют масштабировать то, как бизнес общается с клиентами, и независимо от нагрузки, региона и конкретных условий обеспечивать великолепный клиентский сервис. Ранее это было бы дорого, либо технически невозможно»,— рассказал господин Ларин на сессии «Ъ» на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

По словам эксперта, внедрение ИИ-агентов помогает, например, решить проблему с высокой текучкой кадров в колл-центрах. Он поделился прогнозом консалтинговой компании Gartner, согласно которому к 2029 году ИИ сможет автономно решать до 80% рутинных задач в обслуживании клиентов.

Как писал «Ъ», за первые десять месяцев 2025 года совокупный трафик на ИИ-сервисы вырос почти в шесть раз. Лидером из топ-5 платформ в России стал ChatGPT, его доля достигла почти 40%, на втором месте — Deepseek, на третьем — GigaChat. При этом совокупная доля трафика на российские решения GigaChat и «Алису AI» составила всего 13%. Пользователи все чаще оценивают не просто «понимание русского языка», а глубину и контекстную актуальность ответов, где новые чат-боты могут дать больше, считают аналитики.